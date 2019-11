Este exemplo vem descrito no relatório “Estado da Educação 2018”, hoje divulgado, e duas vezes por semana, durante a manhã ou da parte da tarde, um grupo de crianças troca a sala de aula da sua escola pela “Casa da Praia”, uma pequena vivenda de azulejos azuis-esverdeados, próxima do rio Tejo. A instituição nasceu em 1975 e desde então apoia crianças com experiências de vida traumáticas que as impedem de comunicar, imaginar e aprender.

“São sobretudo crianças com problemas emocionais. Elas podem aprender como todas as outras assim que esse bloqueio é ultrapassado”, contou à Lusa Carmo Gregório, assessora técnica do Conselho Nacional de Educação (CNE), que fez parte da equipa que durante uma semana visitou a instituição.

O CNE escolheu a Casa da Praia como um dos oito exemplos “inspiradores” de educação, porque ali nunca ninguém é deixado para trás”.

Apesar da capacidade para aprender, muitas crianças não conseguem ler, escrever e têm problemas de comportamento. Umas não falam com ninguém enquanto outras são muito impulsivas.

Quem está ali foi encaminhado pelas escolas, centros de saúde, famílias ou outras instituições da comunidade. Há crianças que são sinalizadas logo no pré-escolar. Mas a maior parte delas já frequentavam o 1.º ciclo quando soou o alarme.

“Há crianças que estão um pouco perdidas no tempo e no espaço. Elas não conseguem distinguir os tempos. Por exemplo, não sabem o dia em que fazem anos ou em que estação do ano estão. Não têm esse tipo de referências”, exemplificou Carmo Gregório.