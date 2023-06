Ainda não há dados concretos sobre o desaparecimento do submarino com cinco pessoas a bordo, que ia na direção dos destroços do Titanic. A Guarda Costeira norte-americana deu esta quarta-feira uma conferência de imprensa, salientando que ainda há esperança, comentando também as notícias do dia sobre os sons captados por sondas.

"Sinceramente, não sabemos o que é o som que ouvimos, pode não ser nada. Estão a ser estudados, só temos de ter esperança. Estamos a procurar no local onde ouvimos esse som. Os sons parecem ser de batidas, mas há muitas coisas que podem fazer esses sons. As pessoas que estão a ouvir estes registos são treinadas para isto, nada lhes falhará neste meio ambiente", disse o capitão Frederick Wals, revelando também que a área de buscas irá aumentar.

"Estamos agora concentrados neste local, onde ouvimos os sons, mas posso garantir também que vamos aumentar a área, porque outros sons também têm sido capturados", referiu, confirmando também que estão à espera de mais 'reforços'.

"Nas próximas horas chegará material de França de topo, estamos à espera ainda de mais unidades marítimas, estamos a fazer tudo o que é possível. Houve outras possibilidades, mas não chegariam a tempo, decidimos por outros meios", assinalou.