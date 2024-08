Segundo o The Guardian, Manette Baillie tornou-se a paraquedista mais velha da Grã-Bretanha com um salto no dia dos seus 102 anos e garantiu não ter medo do salto.

"Devemos procurar sempre algo novo. Eu já fui casada com um paraquedista, mas nunca saltei", contou Baillie, que serviu no Women's Royal Naval Service no Egito durante a II Guerra Mundial, antes do grande momento.

O salto serviu para arrecadar dinheiro — mais de 10.000 libras — para três instituições de caridade locais.

Baillie teve a ideia de saltar de paraquedas depois de ouvir a história do pai de um amigo, que aos 85 anos tinha feito um salto de paraquedas e que mal pousou no chão disse que gostava de repetir. "Se um homem de 85 anos consegue, eu também consigo", afirmou a veterana.

Antes do salto, Manette Baillie recebeu mensagens de apoio de simpatizantes, incluindo uma carta pessoal do Príncipe de Gales, além de dicas de paraquedistas profissionais. Depois de pousar em terra firme com um sorriso no rosto, recebeu um ramo de flores.

Contudo, este não foi o seu primeiro desafio cheio de adrenalina. Na preparação para seu 100.º aniversário, Baillie, que ainda conduz regularmente, esteve ao volante de um Ferrari em Silverstone, atingindo grandes velocidades.