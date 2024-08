As Bermudas estão em estado de alerta máximo e os seus habitantes preparam-se para a chegada do furacão Ernesto já esta sexta-feira. Segundo a AFP, as autoridades informaram que, para o fim de semana, estão previstas fortes chuvas e consequentes inundações.

O temporal vai em direção ao norte do Atlântico, rumo ao pequeno território britânico, com ventos máximos de 160km/h, afirmou o centro americano de furacões (NHC). “Prevê-se que a tempestade Ernesto se torne num grande furacão perto das Bermudas no sábado e mantenha a sua força durante o fim da semana", indicou o organismo no seu último boletim de ocorrências.

A tempestade, classificada atualmente na categoria 2 da escala Saffir-Simpson de 5, vai ganhar força durante a noite.

Em algumas regiões das Bermudas, a tempestade Ernesto vai deixar até 380 mm de chuva. O NHC alertou para uma forte tempestade e para o perigo de inundações repentinas.

O governo das Bermudas avisou no X que o furacão vai atingir as ilhas às 11h de sábado e pediu à população para se precaver.

Nesta sexta-feira, alguns habitantes já retiraram os barcos do mar, fecharam as janelas das suas casas, encheram as banheiras de água e abasteceram as dispensas.

Por sua vez, autoridades já encerraram estradas importantes antes da chegada do furacão e suspenderam os transportes públicos.

Já no início desta semana, a tempestade Ernesto passou perto de Porto Rico, onde deixou mais de 600 mil pessoas sem eletricidade e estradas inundadas.