Dezenas de animais — incluindo gorilas, orangotangos e chimpanzés — morreram no jardim zoológico da cidade alemã de Krefeld, devido a um incêndio que atingiu o santuário de macacos, conta o The Guardian.

Segundo a polícia, o incêndio terá sido causado devido às lanternas chinesas que foram lançadas ilegalmente ao ar e que aterraram em chamas no local.

Várias testemunhas relataram lanternas a voar na cidade na noite de terça-feira. Três lanternas com mensagens manuscritas foram encontradas perto do recinto do jardim zoológico, de acordo com um porta-voz da polícia.

O alerta foi dado às 00h38 da manhã, no horário local. Quando os bombeiros chegaram ao local verificaram que o santuários dos macacos estava a ser consumido pelo incêndio, que acabou por danificar a sua estrutura.

Numa publicação no Facebook, o zoo informa que apenas dois animais daquele recinto sobreviveram à tragédia, ficando ligeiramente feridos: os chimpanzés Bally e Limbo.

Ao lado, o recinto dos gorilas não sofreu danos. Um macho prateado popular entre os visitantes, chamado Kidogo, e a sua família sobreviveram.

Inaugurado em 1975, o recinto de 2 mil metros quadrados abrigava dez grandes símios, além de macacos menores, pássaros tropicais e morcegos. No total, os meios de comunicação alemães informam que mais de 30 animais foram mortos. Contudo, este número não foi ainda confirmado pelo jardim zoológico.