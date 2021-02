A Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA) equipou o veículo que viajou até Marte com 25 câmaras e dois microfones e tal como tinha prometido tem divulgado imagens do rover através das redes sociais. Trata-se do primeiro vídeo a captar a chegada de uma missão a Marte.

“Ao olhar para estas imagens, qualquer pessoa pode ter uma ideia de como seria pousar uma nave em Marte”, resumiu Matt Wallace, um dos responsáveis ​​pela missão, durante entrevista coletiva realizada hoje.

O robô “Perseverance” aterrou na quinta-feira, pelas 20:56 de Lisboa, na superfície de Marte, para recolher amostras do solo e de outros elementos do planeta.

A aterragem de uma missão não tripulada da NASA, foi transmitida nas redes sociais Twitter e YouTube e também na página oficial da NASA na internet, desde as 19:15 em Lisboa.

As operações estiveram a ser coordenadas a partir do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, em La Cañada Flintridge, na Califórnia (Estados Unidos).

Nos próximos dias, os responsáveis ​​pela missão vão analisar os primeiros dados recolhidos pelo Perseverance , rever a sua programação e começar a testar os seus instrumentos.