Os números da natalidade em Portugal estão a crescer. Os dados são do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge que garante que nos primeiros seis meses do presente ano foram realizados mais 2405 testes do pezinho, em comparação com o mesmo período do ano passado.

No total terão nascido 41802 crianças até junho, o que garante uma subida de 6% em relação a 2022 e 11% face a 2021, ano em que se verificou uma quebra na natalidade e o país ficou abaixo dos 80 mil nascimentos.

De acordo com os dados revelados, as duas principais cidades do país, Lisboa e Porto, foram aqueles onde se registaram o maior número de nascimentos, nomeadamente 12 613 bebés na capital e 7550 na cidade Invicta.