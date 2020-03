"Confirmamos que um membro da equipa da NATO que trabalha na sede em Bruxelas apresentou um teste positivo para o COVID-19. O funcionário voltou de férias no norte da Itália, sentiu-se mal no fim de semana passado e foi testado devido ao aparecimento de sintomas de febre. O membro da equipa está atualmente em casa, em auto-isolamento", pode ler-se.

O comunicado informa ainda que todos os colegas de trabalho da pessoa infetada foram imediatamente informados, ficando a trabalhar em casa. A informação foi também comunicada a toda a NATO, que continua a analisar a situação e a tomar todas as medidas necessárias.

Para garantir a segurança dos trabalhadores e dos visitantes, a NATO tomou já medidas preventivas na sede, com base nas orientações da Organização Mundial da Saúde. Para reduzir o risco de uma maior disseminação da infecção, foram suspensas temporariamente algumas viagens de funcionários, incentivado o trabalho em casa e foram ainda suspensas as visitas de grupos à sede da NATO em Bruxelas.

"Continuamos em contacto próximo com as autoridades belgas. A NATO possui medidas e planos robustos para assegurar a continuidade de negócios, garantindo que o essencial do nosso trabalho continua", conclui a organização na nota de imprensa.

O número de pessoas infetadas desde dezembro pelo novo coronavírus em todo o mundo aumentou para 109.946, das quais morreram 3.819, segundo um balanço feito pela agência noticiosa France Presse (AFP), com dados atualizados às 09:00 de hoje.

Os países mais afetados depois da China são a Coreia do Sul (7.382 casos, incluindo 69 novos, 51 mortes), Itália (7.375 casos, 366 mortes), Irão (6.566 casos, 194 mortes) e França (1.126 caso, 19 mortes).

Estas são as principais recomendações das autoridades de saúde à população O surto do novo coronavírus detetado na China tem levado as autoridades de saúde a fazer recomendações genéricas à população para reduzir o risco de exposição e de transmissão da doença. Eis algumas das principais recomendações à população pela Organização Mundial da Saúde e pela Direção-geral da Saúde portuguesa: Lavagem frequente das mãos com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Ao tossir ou espirrar, fazê-lo não para as mãos, mas para o cotovelo ou para um lenço descartável que deve ser deitado fora de imediato;

Evitar contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Evitar contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Deve ser evitado o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24).

Desde domingo, a China, a Coreia do Sul, o Reino Unido e a Suíça registaram novas mortes.

A Ásia registou até às 09:00 de hoje 89.892 casos (3.188 mortes), a Europa 12.211 casos (410 mortes), o Médio Oriente 6.951 casos (200 mortes), os Estados Unidos e Canadá 614 casos (16 mortes), a Oceânia 98 casos (três mortes), a América Latina e as Caraíbas 91 casos (uma morte), e África 89 casos (uma morte).

Este balanço da AFP foi elaborado com dados recolhidos junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Covid-19 em Portugal

No total, Portugal registou até hoje 30 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19. Estão sob vigilância das autoridades de saúde 447 pessoas por contactos com infetados.

Todos os pacientes com o novo coronavírus estão hospitalizados. Do total de doentes, 18 são homens e 12 são mulheres.

A ministra da Saúde, Marta Temido, e a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, anunciaram, no sábado, 7 de março, numa conferência de imprensa conjunta, que as visitas a hospitais, lares e estabelecimentos prisionais da região Norte foram suspensas temporariamente devido à epidemia Covid-19 e recomendaram o adiamento de eventos sociais.

Em Portugal, quem suspeitar estar infetado ou tiver sintomas - que incluem febre, dores no corpo e cansaço - deve contactar a linha SNS24 através do número 808 24 24 24 para ser direcionado pelos profissionais de saúde. Não se dirija aos serviços de urgência, pede a Direção-geral de Saúde.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) lançou um microsite sobre o novo coronavírus (Covid-19), onde os portugueses podem acompanhar a evolução da infeção em Portugal e no mundo e esclarecer dúvidas sobre a doença.