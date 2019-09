A última vez que um navio da Marinha de Guerra Portuguesa esteve em Nova Iorque foi em 1997, mas no domingo o navio D. Francisco de Almeida celebrou a sua estreia numa das cidades mais importantes do mundo, abrindo as portas a alguns portugueses residentes nos EUA.

“Já não tínhamos um navio da Marinha de Guerra Portuguesa desde 1997 em Nova Iorque, portanto [o encontro com a comunidade] tem um simbolismo muito particular, não só para a guarnição, mas também para estas pessoas, que estão aqui e têm o prazer de estar a pisar território nacional”, disse à Lusa o comandante Ricardo José Gomes da Silva Inácio.

A fragata, da classe Bartolomeu Dias, que chegou aos EUA na sexta-feira, está enquadrada na força “Standing NATO Maritime Group 1” da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) e está no percurso que começou a 01 de agosto e termina em 12 de novembro.

A receção à comunidade decorreu ao longo de quatro horas de convívio e alguns imigrantes nos EUA puderam rever familiares, homenagear a Marinha e ouvir histórias do navio, de todos os cantos do mundo.

Tudo aconteceu ao sabor de pratos e vinhos portugueses, ao som do fado e com a vista sobre as águas do Pier 88 do Terminal de Navios de Nova Iorque, de onde o D. Francisco de Almeida parte na terça-feira para o Canadá.

Quando a associação NYPALC, de 69 organizações luso-americanas em Nova Iorque soube que o navio D. Francisco de Almeida parava na costa leste dos EUA, teve a ideia de juntar a comunidade portuguesa.