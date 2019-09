O capitão Pedro Costa, da Polícia Marítima de Caminha, avançou que as buscas do jovem atleta, de 23 anos, foram hoje alargadas até “200 metros a jusante em direção à foz do Rio Minho”, porque as zonas de mergulho investigadas entre Vila Nova de Cerveira (Alto Minho) e Tomiño (Galiza/Espanha) não tiveram “qualquer tipo de deteção positiva”.

As buscas hoje cessaram cerca das 19:30 e serão retomadas pelas 06:00 de terça-feira, com praticamente os mesmos meios, “sendo a novidade a chegada de um navio da armada espanhola para alargar a capacidade de deteção”, disse Pedro Costa.

O triatleta desapareceu no domingo, dia 01 de setembro, quando fazia a travessia do rio Minho, durante o XII Triatlo da Amizade Cerveira-Tomiño, organizado pelos municípios de Vila Nova de Cerveira, Alto Minho, e Tomiño, Galiza.

O alerta para as autoridades foi dado pelas 15:45.