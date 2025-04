Em comunicado, a AMN adianta que durante as operações de busca, os tripulantes da Estação Salva-vidas de Aveiro, através da mota de água, “detetaram um corpo na margem norte do rio, a jusante da ponte, tendo-o recolhido, com o apoio dos elementos dos Bombeiros Novos de Aveiro, e transportado para terra”.

Estão a ser efetuadas diligências processuais com a delegada de Saúde, e após ser efetuado o auto de verificação do óbito e contactado o Ministério Público, a vítima será transportada para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, refere a nota.

Segundo a AMN, o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima já foi ativado.

Numa nota anterior, a AMN dava conta que recebeu um alerta pelas 23:00 de sexta-feira, através da GNR de Cacia, a informar para um possível desaparecimento de um jovem de 15 anos, após ter sido encontrada a sua bicicleta junto ao rio Vouga.

De imediato foram ativadas buscas no local por elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Aveiro, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aveiro e da GNR, segundo avançou a AMN.

Durante a manhã de hoje, juntaram-se às operações de busca tripulantes da Estação Salva-vidas de Aveiro, elementos dos Bombeiros Novos de Aveiro, com uma equipa de mergulhadores e a GNR reforçou os meios, empenhando drones.

O Comando Local da Polícia Marítima de Aveiro está a tomar conta da ocorrência.