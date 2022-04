O salvamento de hoje surge na sequência de outro resgate efetuado no domingo, em que este navio resgatou outros 70 migrantes no mar, elevando assim o número total de pessoas a bordo para 164.

Em ambos os casos, as operações de salvamento tiveram lugar a algumas milhas da costa da Líbia, depois de barcos de patrulha líbia se terem aproximado, deixando os migrantes nervosos, segundo a mensagem da SOS Méditerranée nas redes sociais.

Neste momento há 265 migrantes no Mediterrâneo à espera de serem desembarcados na Europa: além do Ocean Viking, com 164 migrantes a bordo, há o Geo Barents, o barco operado pela organização humanitária Médicos Sem Fronteiras, que transporta mais 101 migrantes, incluindo, pelo menos, quatro crianças pequenas e uma mulher grávida.

O Mediterrâneo central é a rota de migração mais perigosa do mundo, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM). A agência da ONU estima que mais de 23.500 pessoas morreram ou desapareceram desde 2014, incluindo 2.048 no ano passado.