Com o fim do trabalho da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Católica, a linha telefónica que servia para as vítimas apresentarem denúncias foi encerrada. Neste momento, a alternativa passa pelas comissões diocesanas ou pelas associações especializadas na área. Uma delas, a Quebrar o Silêncio, pede que as chamadas seja reencaminhadas para quem pode prestar este apoio.

Priscilla Du Preez/Unsplash