Em Seul, frente ao palácio Gyeongbokgung, reuniram-se dezenas de pessoas no domingo para a Competição Internacional Space Out, um evento anual para escolher quem é o melhor a não fazer nada, conta o The Guardian.

Mas há regras — e uma delas é mesmo não adormecer. Neste concurso, ganha quem tiver a frequência cardíaca mais baixa e estável, parâmetro monitorizado pela organização.

Na edição deste ano, a vencedora foi Valentina Vilches, natural do Chile, mas residente na Coreia do Sul. Trabalha na área da psicologia e, além da diversão, conta querer partilhar a sua experiência com os seus pacientes.

“Quero lembrá-los da importância de se distanciar e relaxar e como isso afeta positivamente a sua saúde mental”, disse após receber o seu troféu de ouro, num formato inspirado na estátua de bronze O Pensador, de Auguste Rodin.

Iniciada em 2014 pelo artista local Woopsyang , a popularidade da competição tem vindo a crescer e até é descrita como arte visual, já que acaba por juntar um grupo de pessoas sem fazer nada no meio da correria de quem está ocupado no trabalho. No fim, a mensagem é só uma: não fazer nada não é perda de tempo.

Além de Seul, esta competição já foi realizada em cidades como Tóquio, Taipei, Pequim e Roterdão.