Netanyahu disse ter sido acordado numa “discussão trilateral” com Trump e com o xeque Bin Zayed “um acordo de paz completo com troca de embaixadores e trocas comerciais, incluindo voos diretos entre Abu Dhabi e Telavive”.

“Os Emirados vão investir quantias significativas em Israel (…) Esta é uma abertura pela paz na região”, adiantou.

A normalização das relações entre Israel e os Emirados fazia parte do plano de Trump para o Médio Oriente, apresentado em janeiro, que previa também a anexação por Israel do vale do Jordão e de colonatos na Cisjordânia.

O governo de união de Netanyahu e do seu ex-rival político Benny Gantz devia anunciar a partir de 01 de julho a sua estratégia sobre o plano de anexação.

O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas, convocou uma “reunião de emergência” da direção palestiniana para discutir hoje à noite a normalização das relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, informou a agência oficial Wafa, adiantando que no final do encontro deverá ser anunciada a reação da liderança palestiniana.

Para o movimento islâmico palestiniano Hamas, no poder na Faixa de Gaza, a normalização das relações entre Israel e os EAU “não serve a causa palestiniana” e constitui um “cheque em branco” para a continuação da “ocupação” pelo Estado hebreu.