Internacional brasileiro divulgou vídeo com a sua preferência para as eleições do próximo domingo

O internacional brasileiro e capitão do escrete canarinho, Neymar, divulgou esta quinta-feira um vídeo de apoio a Jair Bolsonaro, candidato à presidência do Brasil. Até ao momento o jogador do PSG não tinha revelado a sua preferência pelos candidatos às eleições do próximo dia 2, mas esta quinta-feira, num vídeo na sua conta de Tik Tok, o avançado pediu então ao povo brasileiro que vote no atual presidente. Ao mesmo tempo que dança, na publicação, ao ritmo de uma música de apoio a Bolsonaro, o internacional brasileiro não deixa então dúvidas sobre a sua preferência. Refira-se que já quarta-feira Neymar tinha feito um vídeo a agradecer a Jair Bolsonaro a sua presença no Instituto Projeto Neymar Jr., em Praia Grande (SP), mas não tinha demonstrado apoio à sua eleição. "Estou muito feliz que você está aí, por todo mundo aí. Abraço para todos, obrigado pelo carinho sempre. Era só para mandar um abraço, obrigadão", disse então. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram