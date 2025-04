Os manuscritos, notas, cartas e livros que fazem parte do legado encontram-se nos arquivos de Goethe e Schiller, bem como na biblioteca da Duquesa Anna Amalia, informou a fundação.

O filósofo, poeta e compositor é um dos autores e pensadores mais influentes dos tempos modernos.

Nietzsche nasceu em Röcken, no atual Estado da Saxónia-Anhalt, em 1844, e morreu em 25 de agosto de 1900 em Weimar, na Turíngia.

Muitos dos seus livros, incluindo “Assim falou Zaratustra”, continuam a ser objeto de debate e durante o nacional-socialismo, as suas ideias foram utilizadas para fins de propaganda.

Foi neste livro que introduziu o termo “Ubermensch”, que traduzido do alemão significa o “sobre-homem”, ou “super-homem”, no seu ponto de vista, era tarefa do homem produzir um tipo de ser que seja mais desenvolvido do que ele próprio, um termo com significado espiritual e biológico.

“Nietzsche refletiu muito cedo as grandes mudanças da modernidade; os seus manuscritos são a expressão de uma abertura intelectual de que necessitamos hoje em dia”, afirmou o Ministro da Cultura da região alemã da Turíngia, Christian Tischner.

O filósofo da frase “Deus está morto”, que reflete sobre a linha de pensamento sobre o efeito e a consequência que o Iluminismo teve sobre a centralidade do conceito de Deus na civilização da Europa Ocidental, que tinha um caráter essencialmente cristão, ficou conhecido precisamente pelas suas críticas à religião e à moral.