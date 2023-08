“A junta militar do Níger quer iniciar conversações com a CEDEAO para resolver a crise que o país atravessa e levantar as sanções que lhe são impostas”, disse à agência de notícias espanhola EFE, o xeque Abdul Rahman Ahmad, imã chefe da Ansar Ud Society da Nigéria, uma organização muçulmana.

A delegação, chefiada pelo Sheikh Abdulahi Bala Lau, desembarcou no sábado ao meio-dia em Niamey, onde se reuniu com o líder da junta, general Abdurahamane Tiani, e o primeiro-ministro nomeado esta semana pelo líder da junta militar, Mahamane Lamine Zeine.

“Eles disseram que foram mal interpretados e que as sanções ao país estão erradas. Portanto, gostariam de se reunir com a CEDEAO nos próximos dias para discutir a crise e ver como podem ser retiradas” essas medidas, acrescentou Ahmad.

Da mesma forma, segundo um comunicado do líder da delegação, Tiani mostrou-se aberto à via da diplomacia e desculpou-se por não ter recebido pessoalmente a outra delegação de alto nível enviada pela CEDEAO em 2 de agosto e chefiada pelo general Abdulsalami Abubakar, antigo Chefe de Estado da Nigéria.

O líder militar justificou a decisão com a insatisfação com o facto de o bloco regional ter dado à junta o prazo de sete dias, em 30 de julho, para devolver Bazoum ao poder, sem descartar o uso da força.

Por sua vez, no sábado, em declarações aos media nigerianos, o recém-nomeado primeiro-ministro descreveu as duras sanções económicas impostas pela CEDEAO como “desumanas e inaceitáveis”.

No entanto, Zeine assegurou que as autoridades do país estão “abertas a seguir uma mediação, conseguir reduzir todas essas restrições e voltar à normalidade”.

A delegação – a segunda de líderes religiosos desde o início da crise no país – chegou à capital do Níger, depois de se reunir no início da semana em Abuja (Nigéria) com o Presidente nigeriano e chefe de turno da CEDEAO, Bola Ahmed Tinubu.

O Níger e a Nigéria partilham laços históricos, étnicos e religiosos e acolhem uma maioria de muçulmanos sunitas, o que pode dar a esta equipa uma vantagem especial na resolução da crise, depois de a junta ter recusado na segunda-feira receber uma delegação tripartida de representantes da CEDEAO, União Africana (UA) e da ONU.

A CEDEAO ordenou, numa segunda cimeira extraordinária dos seus dirigentes, em 10 de agosto, a ativação da “força de reserva” do bloco para uma eventual intervenção militar destinada a “restabelecer a ordem constitucional” no Níger, embora tenha assegurado que continuará a apostar no diálogo.

No entanto, os autores do golpe de Estado de 26 de julho ignoraram as ameaças e, além de nomear um novo primeiro-ministro, formaram um governo de transição, reforçaram o aparato militar e fecharam o espaço aéreo, alertando que o uso da força terá um efeito “instantâneo” e resposta “forte”.

O golpe de Estado no Níger de 26 de julho foi liderado pelo autodenominado Conselho Nacional para a Salvaguarda da Nação (CNSP), que anunciou a destituição do Presidente e a suspensão da Constituição.

O Níger tornou-se assim o quarto país da África Ocidental liderado por uma junta militar, depois do Mali, Guiné-Conacri e Burkina Faso, onde também foram perpetrados golpes de Estado entre 2020 e 2022.