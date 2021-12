A história do esquilo Stripe começou alegremente com Corrine Reynolds, uma amante de animais que vive no norte do País de Gales que o alimentava e assistia às suas aventuras acrobáticas no seu quintal.

Mas tudo sofreu uma reviravolta quando Stripe começou a morder em Reynolds e outros vizinhos, conta o The Guardian.

Por isso, depois de o esquilo cinzento ter mordido mais de uma dúzia de pessoas na cidade de Buckley, Flintshire, fazendo sangue em várias ocasiões, Reynolds apanhou-o numa armadilha e mandou retirar o animal através da RSPCA [Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals].

"No espaço de 48 horas, atacou 18 pessoas", disse a inicial cuidadora, de 65 anos. "Começou a atacar pessoas que estão apenas a levar os seus sacos de reciclagem para o caixote do lixo — e são feridas bastante horríveis", apontou.

Um vizinho, Scott Felton, de 34 anos, disse que tinha estado a fumar um cigarro na sua porta das traseiras quando o esquilo o atacou. "Este esquilo apareceu do nada, saltou para o meu braço e mordeu-me na mão antes mesmo de eu ter tido oportunidade de o tirar, aconteceu tudo tão depressa". O episódio levou-o ao hospital para uma vacina contra o tétano.

Quanto a Stripe, não há um final feliz. A RSPCA informou que não tinha outra escolha a não ser abater o animal, pois é ilegal libertar um esquilo cinzento de volta à natureza.

"Ficámos incrivelmente tristes por termos de abater este esquilo, mas não tivemos escolha devido a alterações na legislação em 2019, tornando ilegal a libertação de esquilos cinzentos de volta ao meio selvagem. Não concordamos com esta lei e opomo-nos a ela, mas legalmente temos de a cumprir", informou um porta-voz.