O homem saiu para levantar uma encomenda e viu duas meninas de 4 meses e 5 meses nas suas cadeirinhas de carro depois do veículo onde seguiam ter sido roubado, no estado do Indiana, nos Estados Unidos (EUA).

Esta situação aconteceu numa altura em que, esta segunda-feira, nas redes sociais, surgiu um apelo da Polícia Metropolitana a pedir ajuda da população para localizar um Hyundai Sonata cinzento, que tinha sido roubado com duas bebés, de 4 e 5 meses, no banco de trás. Cerca de 20 minutos, as autoridades partilharam uma atualização de que as crianças tinham sido encontradas em segurança e que o veículo havia sido localizado. Segundo o canal norte-americano NBC News as meninas foram encontradas por um homem que ia buscar uma encomenda. Já o carro foi encontrado perto de onde as crianças foram deixadas. O canal sublinha que ainda não foi feita qualquer detenção recorrente deste evento.