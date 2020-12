Catarina Martins, chefe da unidade de doenças infecciosas do Centre Hospitalier do Luxembourg (CHL), foi vacinada juntamente com outro enfermeiro desta unidade, Kevin Nazzaro, no centro de vacinação Hall Victor Hugo.

A campanha começou na manhã desta segunda-feira e entre hoje e amanhã, 29 e 30 de dezembro, serão vacinadas mais de 800 pessoas no Hall Victor Hugo.

À semelhança do plano de vacinação em Portugal, no Luxemburgo o primeiro lote de 9.750 vacinas foi destinado à vacinação dos profissionais de saúde.