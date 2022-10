Tudo começou em setembro de 2021, quando Nona Gaprindashvili processou a Netflix em cinco milhões de dólares, alegando que na série um personagem afirma que ela "nunca enfrentou homens" na sua carreira e que a frase era "extremamente sexista e humilhante", além de que é insinuado que a georgiana era russa.

Em 1968 — ano em que a série supostamente decorre — a lenda soviética já tinha enfrentado dezenas de competidores masculinos em torneios mistos, e a equiparação entre nacionalidade russa e soviética é um erro comum em filmes e séries ocidentais.

No entanto, não só Gaprindashvili não é russa, como é um ídolo na Geórgia — a ponto de ser uma personalidade amplamente reconhecida, chegando a ser citada como uma das inspirações pelo atual ministro da educação Mijeil Chjenkeli para avançar com o xadrez enquanto disciplina obrigatória nas escolas georgianas.

Escreve o El País que, quando o processo deu entrada num tribunal da Califórnia, a possibilidade da invasão russa à Ucrânia ainda parecia remota. No entanto, o atual clima social e cultural — tal como a Ucrânia, a Geórgia também tem zonas de fronteira disputadas com o vizinho russo — pode ter sido considerada pelos juízes como uma circunstância agravante para a honra da antiga pentacampeã mundial.

Os advogados da Netflix pediram o arquivamento do processo, alegando que a série era uma obra de ficção e, portanto, ao abrigo da Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos da América, que protege a liberdade de expressão.

No entanto, um juiz federal negou o arquivamento, observando que "o facto de a série ser uma obra de ficção não isenta a Netflix da responsabilidade por difamação se todos os elementos de difamação estiverem presentes".

O caso foi arquivado com o acordo das partes, que estavam em processo de mediação desde março, tendo a Netflix pedido um acordo para que o processo não se arrastasse em tribunal. O El País avança que a indemnização deverá ficar-se por uma cifra de sete dígitos.

"Gambito de Dama", protagonizado pela atriz Anya Taylor-Joy, é baseado num romance de 1983 de Walter Tevis e conta a história de uma jovem órfã que se torna a melhor jogadora de xadrez do mundo. Ao passo que a personagem central de Beth Harmon é fictícia, a série inclui os nomes de vários jogadores de xadrez da vida real, incluindo Gaprindashvili.

Gaprindashvili, que foi a primeira mulher a receber o título de Grande Mestre da Federação Internacional de Xadrez, em 1978, conseguiu vários feitos notáveis ao longo da sua carreira, apesar de não se tornar numa super estrela internacional. Um dos maiores foi o primeiro lugar no Lone Pine Internacional de 1977, o Open de Xadrez mais duro do mundo à época, com 48 participantes de alto nível.