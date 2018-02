Segundo a Iniciativa das Mulheres Nobel, plataforma criada em 2006 e que junta seis mulheres laureadas com o Nobel da Paz, a delegação, composta pela iraniana Shirin Ebadi, a iemenita Tawakkol Karman e a norte-irlandesa Mairead Maguire, vai ter acesso aos campos de refugiados onde vivem cerca de 700 mil civis da minoria rohingya, perseguida na Birmânia (atualmente Myanmar).

Numa mensagem de correio eletrónico enviada à agência americana AP, Tawakkol Karman garantiu que vão apelar para que “as vozes das mulheres rohingya sejam ouvidas”.

O êxodo da minoria étnica e religiosa (os rohingya praticam a religião muçulmana num país maioritariamente budista) começou no final do mês de agosto do ano passado, durante a operação militar desencadeada pelo exército birmanês contra o movimento rebelde Exército de Salvação do Estado Rohingya, que acusam de ser responsável por ataques contra postos militares e policiais.