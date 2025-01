“Tivemos 40 ocorrências relacionadas com o mau tempo, sobretudo quedas de árvores e de estruturas. Os distritos mais afetados foram Lisboa, Setúbal, Santarém e Faro”, adiantou à agência Lusa, Elísio Pereira da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

De acordo com Elísio Ferreira, no Algarve foram registadas 12 ocorrências, em Lisboa oito, Setúbal e Santarém cada um com seis e as restantes distribuídas por outros distritos do continente.

“A circulação ferroviária na Linha do Sul em Grândola, que estava suspensa desde quarta-feira devido à queda de uma árvore, foi entretanto retomada”, disse.

Portugal continental está desde quarta-feira sob os efeitos da passagem da superfície frontal fria associada à depressão Ivo, com chuva, vento e agitação marítima fortes.

Por causa do mau tempo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso vermelho os distritos de Leiria, Lisboa e Faro (até às 09h00 de hoje) bem como Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Setúbal e Beja a laranja (até às 15h00 de hoje) por causa da agitação marítima.

Devido à ondulação, as barras de Caminha, Viana do Castelo, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Douro, Aveiro, Figueira da Foz, Nazaré, Cascais e Portimão estão fechadas a toda a navegação.

As barras de Viana do Castelo e Leixões estão fechadas a embarcações de comprimento inferior a 30 e 24 metros, respetivamente.

O IPMA colocou também os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro sob aviso amarelo até à tarde de hoje por causa do vento forte de noroeste, com rajadas até 80/90 quilómetros por hora na faixa costeira.

O aviso vermelho é emitido pelo IPMA nos casos de situação meteorológica de risco extremo. Já o aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.