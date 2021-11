Hatice Cengiz, noiva do jornalista e crítico do regime saudita Jamal Khashoggi, apelou ao cantor Justin Bieber para cancelar o seu concerto na Arábia Saudita, agendado para o próximo dia 5 de dezembro, na cerimónia de inauguração do Grande Prémio de Jeddah, da Fórmula 1.

Jamal Khashoggi, residente nos Estados Unidos e colunista do diário Washington Post, foi assassinado a 2 de outubro de 2018, no consulado da Arábia Saudita em Istambul. Os Estados Unidos acusaram no final de fevereiro o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, de ter "validado" o assassínio de Khashoggi. Numa carta aberta agora publicada pelo Post, Hatice Cengiz, noiva do jornalista, pede a Bieber que cancele o concerto agendado para o próximo dia 5 de dezembro, na cerimónia de inauguração do Grande Prémio de Jeddah, da Fórmula 1. Além de Justin Bieber, irão ainda atuar o rapper A$AP Rocky, os DJ's David Guetta e Tiesto e o cantor Jason Derulo. Agora Cengiz apela a que o cantor não deixe que o "seu nome e talento" sejam utilizados para "restaurar a fama de um regime que mata os seus críticos". "Não cantes para os assassinos do meu querido Jamal. Por favor, fala e condena o seu assassino, Mohammed bin Salman [MBS]. A tua voz será ouvida por milhões. Se recusares ser um peão de MBS, a tua mensagem será alta e clara: 'eu não atuo para ditadores. Eu escolho a justiça e liberdade em vez do dinheiro'", acrescenta.