Norbert Hofer assumiu a liderança do partido de extrema-direita em maio, na sequência da demissão de Heinz-Christian Strache, que, além do cargo de líder do FPÖ, deixou de exercer funções como vice-chanceler da Áustria, devido ao escândalo de corrupção “Ibizagate”.

Este escândalo fez colapsar o Governo austríaco, uma coligação formada pelo FPÖ e o partido popular ÖVP, em 2017, e o então chanceler, o democrata-cristão Sebastian Kurz, anunciou eleições antecipadas, que estão marcadas para 29 de setembro.

“O nosso objetivo é tornarmo-nos na formação austríaca mais poderosa da Áustria, porque nós somos capazes e porque a Áustria precisa de nós”, disse Norbert Hofer antes da convenção do partido FPÖ, realizada em Graz, no sudeste do país.

Norbert Hofer assegurou que o partido de extrema-direita vai continuar a combater a “política islâmica” e apostar em novos temas, nomeadamente a proteção do ambiente.

Para as eleições legislativas austríacas, os conservadores de Sebastian Kurz apresentam-se como os favoritos do eleitorado, pelo que vão ter que encontrar um parceiro para formar Governo.