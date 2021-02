Na segunda-feira, entrou em vigor norma da Direção-Geral da Saúde que prevê a realização de testes à covid-19 entre o 3.º e o 5.º dia após o primeiro teste na admissão e periodicamente a cada cinco dias ou a cada sete dias a partir do último teste. Mas, segundo notícia do Público, vários hospitais já realizavam rastreios regulares.

É o caso do hospital Amadora-Sintra, do Centro Hospitalar de São João, Centro Hospitalar Lisboa Central, Centro Hospitalar Lisboa Central, do Hospital de Braga e da unidade Local de Saúde de Matosinhos, por exemplo.

No Centro Hospitalar de São João já se realiza um “rastreio a todos os doentes no 5.º dia de internamento” desde 10 de novembro e, em dezembro, os doentes começaram a ser testados a cada cinco dias. Posteriormente, a 25 de janeiro, começaram também a ser realizados testes “48 horas após a admissão”, segundo refere a unidade, o que já permitiu a deteção de 95 casos de doentes infetados. Os profissionais que estão em serviços de maior risco são testados a cada 14 dias, no entanto a norma interna está a “a ser revista em função do plano de vacinação”.

No Hospital Amadora-Sintra o processo é semelhante. No caso, a testagem ao “5.º dia de internamento” foi implementada em outubro e, posteriormente, em janeiro, “foi adicionada a indicação para testagem de doentes que permanecem internados de sete em sete dias”, e, de acordo com a publicação, o serviço de patologia clínica “tem capacidade para realizar 700 testes à covid por dia”. Além disso, todos os profissionais de saúde sintomáticos são testados, bem como todos os respetivos contactos de risco.

Já o Hospital Garcia de Orta, em Almada, realiza “testes regulares aos doentes internados desde outubro”. Os doentes “são testados aquando do início do internamento e semanalmente até à data de alta”, sendo que o laboratório “tem capacidade total para assegurar toda a resposta interna”. No caso dos testes aos profissionais, estes são feitos sempre existe um contacto com um caso suspeito, confirmado ou quando há manifestação de sintomas.