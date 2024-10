Um homem, de 81 anos, residente no estado de Montana, nos Estados Unidos da América (EUA), foi condenado, na passada segunda-feira, a seis meses de prisão por usar, ilegalmente, tecidos e testículos de ovelhas grandes, caçadas no país e na Ásia Central, para criar ovelhas híbridas para vender em reservas de caça privadas nos estados do Texas e do Minnesota.

Segundo avança o The Guardian, o juiz do tribunal distrital, Brian Morris, confessou ter tido em conta a idade de Arthur "Jack" Schubarth para o sentenciar, bem como a falta de antecedentes criminais.

O homem foi ainda multado em 20.000 dólares (cerca de 18.116 euros) e obrigado a doar 4.000 dólares (cerca de 3.623 euros) ao Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA.

“Terei de trabalhar o resto da minha vida para reparar tudo o que fiz”, disse Schubarth ao juiz ainda antes de conhecer a sua sentença.

Para o advogado de Schubarth, Jason Holden, a clonagem da ovelha gigante Marco Polo, caçada no Quirguistão, em 2013, arruinou a “vida, a reputação e a família” do seu cliente.

O animal - a Montana Mountain King (MMK), como lhe chamou o homem - foi confiscado pelo Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA e está a ser mantido numa instalação credenciada até que possa ser transferido para um zoológico, disse Richard Bare, um funcionário do Serviço de Vida Selvagem.

Holden ainda tentou uma pena suspensa, argumentando que Schubarth era um homem trabalhador que sempre cuidou de animais, mas sem sucesso.

Por outro lado, Sarah Brown, uma advogada do Departamento de Justiça dos EUA, pediu que o homem fosse condenado à prisão, afirmando que a sua operação de criação ilegal foi generalizada, envolveu outros estados e colocou em risco a saúde de outros animais selvagens.

A mulher acrescentou que o crime envolveu premeditação, foi complexo e baseou-se em vários atos ilegais.

Schubarth faz parte do negócio da caça desde 1987 e é dono da Sun River Enterprises LLC, uma quinta com 87 hectares, onde cria e vende “gado alternativo”, como ovelhas e cabras da montanha, sobretudo, para reservas de caça privadas, onde as pessoas atiram nos animais à procura de prémios.

Em março, o homem já se tinha declarado culpado após acusações de que ele e outras cinco pessoas utilizaram o tecido de uma ovelha Marco Polo, levada, ilegalmente, para os EUA, para clonar o animal e utilizar o clone e os seus descendentes para criar uma espécie maior e híbrida de ovelha.