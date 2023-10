Apesar de só ser esperado que as condições atmosféricas se agravem apenas esta quinta-feira, a verdade é que na noite de quarta a Proteção Civil já tinha registado mais de 70 ocorrências no Porto, nomeadamente estradas alagadas, inundações, tendo mesmo havido a necessidade de realojar uma família de cinco elementos no bairro das Fontaínhas, na cidade do Porto.

"Os nossos registos no Campo 24 de Agosto, próximo das Fontainhas, apontam para que numa hora choveram 20 litros por metro quadrado, o que é uma barbaridade", disse o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, em declarações à SIC.

Ao início da manhã de quinta-feira a Proteção Civil tinha apenas abertas cerca de 20 ocorrências, aumentando para perto de 100 pelas 8h30, prevendo-se que a chuva forte se alastre a todo o território continental no decorrer das próximas horas, dado que a depressão Aline "trará condições meteorológicas mais adversas do ponto de vista daquilo que será a probabilidade de ocorrência quer de inundações quer de quedas de estruturas e ventos", de acordo com o que disse em conferência de imprensa o segundo comandante da ANEPC, Miguel Cruz, que pediu ainda que "relativamente às deslocações, aquelas que forem possíveis de evitar deverão ser evitadas".

Refira-se que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) elevou o nível de prontidão do dispositivo de amarelo para laranja, o segundo mais elevado, a partir das 0:00 de hoje.