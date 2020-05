Segundo Tiago Lopes, as regras são ainda recentes e requerem alguma adaptação, mas de um modo geral não se têm registado constrangimentos.

“As pessoas estão a adaptar-se, estão a colocar as suas questões relativamente aos diferentes procedimentos e a procurar, às vezes, ultrapassar essas situações, mas dentro daquilo que têm sido os últimos dias tem vindo a correr relativamente bem”, afirmou.

Questionado sobre a retoma da economia e do turismo nos Açores, com a reposição das ligações aéreas inter-ilhas e o reforço das ligações para o exterior da região, Tiago Lopes disse que esse planeamento já estava a ser feito, mas que seria apenas “comunicado no momento próprio”, atendendo à realidade epidemiológica da região e do país.

“Não há qualquer desenvolvimento, mas oportunamente iremos transmitir quais são os próximos passos a dar, relativamente à retoma no que diz respeito aos transportes, ao turismo e a outras áreas económicas na região”, frisou.

As medidas de desconfinamento anunciadas pelo Governo Regional tinham como data limite o dia 31 de maio.

O comércio já reabriu em todas as ilhas do arquipélago e os restaurantes aguardam luz verde apenas nas ilhas Graciosa e São Miguel, retomando a atividade nos dias 25 e 29 de maio, respetivamente.

Segundo o responsável da Autoridade de Saúde Regional a retoma da normalidade possível tem decorrido sem receios e em cumprimento das recomendações feitas.

“A população não parece que tenha qualquer atitude de receio ou medo de circular na via pública e de retomar essa atividade e de se deslocar a espaços que até há poucos dias estavam com a sua acessibilidade restrita”, salientou.

Os Açores não registam novos casos de infeção pelo novo coronavírus há quatro dias.

Desde o início do surto foram confirmados 146 casos, 17 dos quais atualmente ativos (15 em São Miguel, um no Pico e um na Graciosa), tendo ocorrido 113 recuperações (em seis ilhas) e 16 óbitos (em São Miguel).

A ilha de São Miguel é a que registou mais casos (108), seguindo-se Terceira (11), Pico (10), São Jorge (sete), Faial (cinco) e Graciosa (cinco).