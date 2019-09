Para Mendo Castro Henriques, boa parte dos custos da corrupção poderia diminuir com mudanças na escolha do Procurador Geral da República.

“Uma das nossas medidas importantes é que o novo Procurador-Geral da República não seja nomeado pelo Governo, com o acordo do Presidente, mas que seja eleito pelos seus pares e pelo Governo e eventualmente pelo Parlamento”, disse.

Segundo Mendo Castro Henriques “há uma grande diferença. Uma coisa é ter um funcionário nomeado para tratar da justiça, e a justiça começa nos processos dos procuradores, e outra coisa é ter alguém eleito pelos pares e com competência reconhecida”.

E acrescentou: “O grande número de processos por tramitar, o grande número de indiciados que ainda não foram constituídos arguidos, ainda menos julgados, então este tipo de medidas permitirá por fim de uma vez a corrupção. Por isso há aqui um estado de urgência”.

O presidente do Nós, Cidadãos! adiantou que quando chegar à Assembleia da República, a 06 de outubro, uma das primeiras medidas será apresentar o plano executivo para a integridade do Estado.

“Esse plano pede ao Presidente da República que use dos seus poderes constitucionais para enviar uma mensagem à nova Assembleia da República para declarar a urgência do combate à corrupção e, mais que isso, da integridade do Estado, do qual ele é o garante principal”, frisou.

Na visão do partido, “faz parte das capacidades do chefe do Estado convocar uma Assembleia da República extraordinária só para este efeito”.

“Mas como a nova Assembleia da República tem caras novas, e nós lá estaremos, esperamos que nós e outras vozes sejam as suficientes para que essa mensagem seja acolhida”.

A palete com a imagem dos milhões de euros vai agora circular por várias cidades portuguesas numa mensagem contra a corrupção e os custos que esta tem representado para os portugueses.