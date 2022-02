De acordo com o Expresso, uma estueta de "Nossa Senhora com o Menino ao Colo" está entre a coleção de arte apreendida a João Rendeiro em 2010 e foi encontrada em casa do motorista e não na casa da família Rendeiro.

Ao jornal, um especialista em obras de arte explica que se trata de "uma imagem do século XVI que, a julgar pela fotografia, está em excelente estado de conservação e pode chegar a um valor a rondar os 10 mil euros".

Em outubro passado, quando a PJ tentou recuperar as 124 obras de arte que estavam à guarda de Maria de Jesus Rendeiro, a peça não foi encontrada na Quinta Patiño, em Cascais.

Esta semana, a Polícia Judiciária informou estar a executar o arresto do património do ex-banqueiro João Rendeiro em Cascais e em outros locais.

Segundo a mesma fonte, os mandados de arresto de bens do antigo presidente do Banco Privado Português (BPP) - cujo processo de extradição para Portugal decorre na África do Sul onde foi localizado e detido - foram executados no âmbito de um "processo em que João Rendeiro já foi condenado".

O arresto foi cumprido por elementos da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária e abrange bens da casa da mulher do ex-banqueiro, Maria de Jesus Rendeiro, que está em prisão domiciliária, indiciada do crime de descaminho de obras de arte do marido, das quais era fiel depositária.

A informação tinha sido avançada pelo CNN Portugal que indicou que em causa estava a apreensão de bens como quadros, esculturas, móveis, tapetes e até faqueiros e todo o património de valor para ressarcir os lesados do BPP e que a operação resultou do processo em que João Rendeiro foi condenado a cinco anos e oito meses de prisão.

João Rendeiro, que aguarda uma decisão sobre processo de extradição para Portugal numa prisão de Durban, na África do Sul, foi alvo de três processos-crime, um deles transitado em julgado e que motivou o arresto de bens.

O colapso do BPP, banco vocacionado para a gestão de fortunas, ocorreu em 2010, depois do caso BPN e antecedendo outros escândalos na banca portuguesa, nomeadamente o caso BES/GES.