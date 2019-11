Um esquema de rotação permitirá apenas aos veículos particulares com matrículas com números ímpares de circular nos dias ímpares, enquanto as matrículas com números pares são permitidas em dias pares.

Este sistema foi iniciado dias após as autoridades aplicarem medidas de controlo de emergência e ordenarem o encerramento das escolas, já que os níveis de poluição atingiram o nível mais alto dos últimos três anos.

O índice de qualidade do ar para Nova Deli, medido pelo Conselho Central de Controle da Poluição, foi considerado "severo" e ultrapassou em cerca de nove vezes o limite máximo recomendado.

A poluição do ar em Nova Deli e nos estados do norte da Índia atinge o seu pico no inverno, quando os agricultores das regiões agrícolas vizinhas fazem queimadas para limpar a terra após a colheita e para preparar a próxima safra.

A poluição na capital indiana também atinge altos níveis após as celebrações de Diwali, o festival hindu de luz, quando as pessoas disparam fogo de artifício.