O grupo francês Steep Plastique, especializado na produção de componentes plásticos para a indústria automóvel, está a instalar-se em Viana do Castelo e vai criar, numa primeira fase, 50 novos postos de trabalho, anunciou hoje a adjudicatária da obra.

A construtora "Garcia Garcia", que está a realizar a obra para a multinacional francesa,"com conclusão prevista para o final do mês", referiu, em comunicado que, "no arranque, o projeto irá criar cerca de 50 postos de trabalho diretos, podendo este número ascender a 200 numa fase de maior maturação do investimento em Portugal.

Com uma área superior a 14.350 metros quadrados, a nova unidade, no parque empresarial de Lanheses, "irá produzir peças injetadas de plástico para componentes da indústria automóvel, estando a sua produção destinada ao mercado internacional".

A multinacional francesa "com presença em França, Eslováquia, Marrocos, Turquia e, agora, Portugal, trabalha diretamente para mais de 20 marcas de automóveis", especificou a construtora.

"Em Viana do Castelo está a crescer um verdadeiro 'cluster' de empresas do setor, que, no conjunto do país, valem 5,9% do Produto Interno Bruto (PIB), sustentou a construtora.

Esta é a quarta unidade para o setor automóvel que a construtora "concebe e constrói" no parque empresarial de Lanheses, depois "das fábricas da BorgWarner, Eurostyle e Bontaz, esta última a inaugurar, igualmente, este mês".

A nova fábrica da Steep Plastique prevê "duas áreas funcionais, a nave industrial e o bloco administrativo".

