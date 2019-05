“É uma porta de entrada no processo de escolha de uma profissão. Não posso dizer que complementa a atividade de um psicólogo, que é muito mais aprofundada. Isto é mais simples, é um ponto de partida”, sintetizou.

O que se pretende fazer junto de alunos dos 9.º e 12.º anos de escolaridade “é mais despertar-lhes a curiosidade, fazê-los pensar e depois complementar e aprofundar com a ajuda de psicólogos”, acrescentou.

Claro que muitas vezes os alunos “não chegam a ter esse aconselhamento por psicólogos porque as escolas públicas têm sempre serviços muito limitados e o custo para uma consulta de psicologia é muito caro. Há miúdos que têm a sorte de poder fazer testes psicotécnicos mais elaborados, mas a maioria escolhe um bocadinho à sorte, ou porque os pais têm aquele sonho. Não chegam sequer a pensar naquilo de que gostam ou como funciona um determinado emprego”.

Nestes casos o projeto tem uma valia acrescida, enfatiza.

Na plataforma, desenvolvida em colaboração com a Porto Editora “os alunos têm acesso a um guia das profissões, completo e aprofundado, bem como à partilha de informação estruturada relativa a opções formativas, com dicas para quem hesita entre o ensino geral ou o ensino profissional, explicando os diferentes percursos existentes ao nível do Secundário mas também dando a conhecer as opções que existem”, referiu a empresa editorial, em comunicado.

Paralelamente fornece-se também um alargado conjunto de dicas aos pais, “para que estes possam dar a ajuda e o apoio adequados na tomada de decisão dos filhos”.

A plataforma, designada “O teu futuro”, é uma variante do projeto Escola Virtual, uma ferramenta educativa já ativa, que visa incentivar à aprendizagem em múltiplos suportes.

A apresentação da plataforma www.escolavirtual.pt/teufuturo está prevista para as 10:30 de quinta-feira na Escola Fontes Pereira de Melo, no Porto.