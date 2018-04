Inicialmente prevista para entrar em vigor a 01 de março, a nova tabela de preços foi objeto de negociação entre a ADSE e os operadores privados, representados pela Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP), após uma proposta inicial ter sido recusada pelos convencionados.

No final de março, a ADSE publicou no seu ‘site’ a nova tabela, mas os operadores privados emitiram um comunicado, no qual afirmavam que a mesma continha “erros e imprecisões”.

Algumas dessas correções foram agora contempladas numa adenda, comunicada aos hospitais privados na segunda-feira.

Nessa comunicação, a ADSE reconheceu que a tabela tinha “algumas incorreções” e, perante “a necessidade de clarificar algumas das regras”, incorporou alterações numa errata.

A errata em questão tem 15 pontos e abrange áreas como consultas, imagiologia, próteses, medicina dentária, radioterapia, entre outros.