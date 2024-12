A Nova Zelândia anunciou nos últimos dias planos para proibir as corridas de galgos, devido a uma “inaceitavelmente elevada” de lesões por parte dos cães.

"Apesar do progresso significativo alcançado pela indústria das corridas de galgos nos últimos anos, a percentagem de cães feridos continua persistentemente elevada e chegou o momento de tomar uma decisão no melhor interesse dos animais. Esta não é uma decisão tomada de ânimo leve, mas é, em última análise, motivada pela proteção do bem-estar dos cães de corrida”, revelou o governo.

Refira-se que este desporto há muito vinha a enfrentar duras críticas neste país, sobretudo devido aos maus-tratos que os animais sofriam. Em 2021, por exemplo, 232 galgos de corrida morreram e 900 sofreram ferimentos.

O governo deu à indústria 20 meses para encerrar este desporto, de forma a arranjar forma de deslocar os animais e também para que as cerca de 1000 pessoas que trabalham neste setor possam arranjar outros empregos.

Refira-se que além da Nova Zelândia, as corridas comerciais de galgos são permitidas na Austrália, Irlanda, Reino Unido e EUA.