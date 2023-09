Djokovic — número dois da classificação mundial, mas que já garantiu o regresso ao topo do ‘ranking’ no final do torneio — bateu Gojo (105.º do ‘ranking’ ATP e vindo da qualificação) por 6-2, 7-5 e 6-4 nos oitavos de final, em duas horas e 26 minutos.

Após ter recuperado de uma desvantagem de dois ‘sets’ na terceira ronda, contra o também sérvio Laslo Djere, Djokovic teve uma partida bem mais fácil contra Gojo, que conseguiu quebrar apenas por uma vez o jogo de serviço do adversário.

O tenista de 36 anos vai disputar pela 13.ª vez os quartos de final em Flushing Meadows, igualando assim o norte-americano Andre Agassi e o grande rival suíço Roger Federer, ficando apenas atrás do checo Ivan Lendl, com 17 presenças.

O próximo adversário de Djokovic será o jogador da casa, Taylor Fritz, de 25 anos, nono da classificação mundial, que, também no sábado, bateu o suíço Dominic Striker por 6-7 (2-7), 4-6 e 4-6 nos oitavos de final e continua sem ceder qualquer ‘set’ no torneio.

O sérvio detém 23 títulos em torneios do Grand Slam e em Flushing Meadows procura igualar os 24 troféus da australiana Margaret Court.