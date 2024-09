Pelas 11h00 e até às 13h00, Miguel Pinto Luz irá entrar na primeira de 14 unidades triplas (42 carruagens), adquiridas no âmbito do Plano de Expansão e Modernização. Estas representam um investimento de quase 73 milhões de euros, de acordo com o ministério, e estarão devidamente equipadas, "dispondo de um sistema de comunicação que possibilitará ter acesso a informação em tempo real, um sistema de segurança e videovigilância mais modernos, bem como sistemas operativos e supervisão técnica mais avançados", segundo o Metropolitano.

Cada unidade tripla dispõe de 90 lugares sentados, sendo 30 assentos prioritários, identificados com uma cor diferente e com espaço para fixar duas cadeiras de rodas.

Cada carruagem pesa 30 toneladas, tem 16 metros de comprimento, 2,80 metros de largura e 3,50 de altura. Nestas carruagens modernas, destacam-se as janelas amplas, painéis de portas e áreas de circulação com mais espaço livre que possibilitarão que as entradas e saídas se efetuem de forma expedita. Mas há mais:

As carruagens chegaram no início de agosto e esta é, refira-se, uma renovação de frota que acontece duas décadas depois das primeiras. A 'entrada ao serviço' das novas carruagens está previsto para janeiro de 2025, de acordo com o Metropolitano.

Há ainda planos para a compra de mais 24 novas unidades triplas (72 carruagens). Este investimento conta com a opção de aquisição de mais 12 unidades triplas (36 carruagens), com o preço base de 138 milhões de euros.

Já da parte da tarde, entre as 14h00 e 17h00, ocorrerá uma visita às obras da linha Circular, com início no estaleiro da futura estação Estrela, seguida de descida para o túnel e deslocação até à futura estação Santos.