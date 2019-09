A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, frisou hoje que as cinco novas embarcações colocadas em funcionamento pela Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) “reforçam a segurança” da Via Navegável do Douro (VND).

"Não nos podemos esquecer que às vezes aqui se trabalha em condições adversas de mau tempo e ondulação elevada, sendo de facto muito necessário garantir condições de segurança e de conforto. E o [rio] Douro cada vez mais tem turismo de cruzeiro, atividade de pesca e navegação de mercadorias. É fundamental que exista a segurança da navegação", disse Ana Paula Vitorino. A ministra do Mar, que presidiu esta manhã à cerimónia de batismo das cinco novas embarcações, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, adicionou aos objetivos desta aquisição que custou mais de quatro milhões de euros e contou com 85% de comparticipação comunitária "a manutenção de elevados critérios de exigência ambiental". Já a presidente do conselho de administração da APDL, Guilhermina Rego, referiu como objetivo "garantir a capacidade de resposta e de segurança" das três estruturas desta entidade: o rio Douro, o porto de Leixões e o porto de Viana do Castelo. Das cinco embarcações, destaca-se o rebocador multifunções, um equipamento de construção nacional que integrará o Plano de Emergência da VND e que custou 2,75 milhões de euros. Soma-se uma lancha de pilotos que custou 829 mil euros, bem como três lanchas de amarração – a Fuzelhas, a Corgo e a Praia d'Aguda – que, no total, custaram 830 mil euros. Continuar a ler Guilhermina Rego descreveu que o rebocador multifunções tem, também, características que lhe permitem ajudar no combate a incêndios ou na detenção de derrames, entre outras situações, enquanto a lancha de pilotos, disse a presidente da APDL, "vem garantir a fiabilidade dos serviços de pilotagem nas condições mais adversas de mar". "Isto é uma parte de uma abordagem nova e mais ambiciosa para o Douro que é uma grande via navegável da Europa, estando sujeito a exigências. A APDL e o Estado têm responsabilidades e o Douro é uma grande prioridade. É a possibilidade de levar o mar e oceano mais além. Este é um pequeno contributo para a melhoria da qualidade ambiental do Douro", acrescentou Ana Paula Vitorino. A ministra do Mar sublinhou ainda, já à margem da cerimónia, que "a APDL tem um grande projeto de requalificação da via navegável do Douro", enumerando intervenções como o alargamento e aprofundamento do canal ou ajustes que permitirão navegação noturna e que os navios se cruzem em segurança, somando ao leque de empreitadas a reabilitação das eclusas. Ana Paula Vitorino destacou, por fim, a parceria com as câmaras municipais, elogiando os projetos que visam a requalificação das margens. A estes projetos somam-se "investimentos na melhoria das condições de navegabilidade da VND, nomeadamente no que diz respeito à melhoria dos sistemas de comunicação e informação", refere informação remetida à agência Lusa. "Isto tem contribuído para a criação de uma alternativa de transporte sustentável com a qualidade e segurança exigidas a nível europeu e internacional", lê-se na nota da APDL. Em Portugal, a Via Navegável do Douro possui 208 quilómetros desde o oceano Atlântico até à fronteira espanhola de Barca D'Alva.