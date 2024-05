Israel, Estados Unidos e Qatar concordaram hoje retomar as negociações para uma trégua com o movimento Hamas, noticiaram os meios de comunicação israelitas.

O que aconteceu?

Esta quinta-feira, o gabinete de Guerra de Israel autorizou a sua equipa negocial a voltar às negociações, tendo em vista o regresso dos reféns, retidos em Gaza desde 07 de outubro.

Os meios de comunicação israelitas noticiaram que o chefe do serviço de inteligência do país, David Barnea, chegou a acordo com o diretor da CIA, Bill Burns, e com o primeiro-ministro do Qatar, Mohamed Bin Abdelrahmane Al-Thani, sobre o novo quadro para as negociações.

Boa notícia?

Não se sabe. Se é verdade que os três países vão avançar para novas negociações, também é verdade que no início do mês, as conversações entre Israel e o movimento islâmico Hamas, através do Qatar, Egito e Estados Unidos, acabaram por não resultar numa trégua.

Qual a novidade agora?

A novidade parece ser o facto de negociadores dos Estados Unidos estarem já a caminho do Qatar para iniciarem estas conversas. Ao contrário do início do mês, todas as partes nunca estiveram cara a cara e agora vão estar.

Israel concorda finalmente em deslocar-se ao Qatar, de forma a que as tréguas com o Hamas possam ser uma realidade, algo que pode acontecer na próxima semana, de acordo com analistas.