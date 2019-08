A arguida Fernanda Costa, de 44 anos, foi condenada em cúmulo jurídico a nove anos de prisão efetiva, o arguido Rúben Costa, seu filho, de 23 anos, a quatro anos e seis meses de prisão efetiva, tal como Jean Claude Etcheberry, o amigo francês de 64 anos.

Para o marido da arguida, François Lopes, de 49 anos, que se encontrava sob termo de identidade e residência, o Tribunal de Viseu decretou uma pena de multa de 150 dias a 10 euros a diária, ou seja, 1.500 euros.

Do processo constavam quatro ofendidos, todos de nacionalidade francesa e já com alguma idade, que tinham vindo para Portugal com a promessa, por parte da arguida, de receberem cuidados e acompanhamento e, uma vez chegados a Viseu, eram burlados.

Das “cerca de duas dúzias de crimes de que eram acusados” os quatro arguidos, “foram provados dois dos três crimes mais graves de que estavam acusados, burla qualificada e sequestro, não tendo sido provado o crime de associação criminosa”, explicou o advogado de defesa do casal no final da leitura do acórdão.