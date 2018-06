No distrito de Castelo Branco estão sob este alerta os concelhos de Vila Velha de Rodão e Proença-a-Nova, no distrito de Santarém, o concelho de Mação, e no distrito de Portalegre o concelho de Gavião.

De acordo com a informação disponível no 'site' do IPMA, estão também em risco muito elevado de incêndio os concelhos de Alcoutim, Castro Marim, Tavira, São Brás de Alportel e Loulé, no distrito de Faro.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou ainda em risco elevado de incêndio 11 concelhos dos distritos de Vila Real (Vila Real), Faro (Silves e Portimão), Castelo Branco (Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova, Castelo Branco), Portalegre (Nisa, Marvão), Santarém (Abrantes) e Beja (Mértola e Almodôvar).

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o ‘reduzido’ e o ‘máximo’. O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Saiba o que lhe reserva o tempo este domingo

Para hoje no continente, as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam para céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se muito nublado e com neblina e nevoeiro no litoral centro até ao início da manhã, e para uma subida de temperatura, em especial da máxima e nas regiões do litoral.