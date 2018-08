Nove distritos de Portugal continental estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de ocorrência de chuva e trovoada. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também os distritos de Évora e Beja sob aviso amarelo devido ao tempo quente.

Os distritos de Évora, Guarda, Faro, Setúbal, Santarém, Lisboa, Beja, Castelo Branco (até às 18:00) e Portalegre (até às 15:00) estão sob aviso amarelo devido à previsão de precipitação por vezes forte e acompanhada de granizo e trovoada.

O IPMA colocou ainda os distritos de Évora e Beja sob aviso amarelo até às 21:00 de hoje devido ao tempo quente.

O aviso amarelo, o terceiro mais grave de uma escala de quatro, é emitido quando há uma “situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica”.

O IPMA prevê para hoje no continente condições de instabilidade, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros, trovoada e queda de granizo na região sul durante a manhã e nas regiões do Norte e Centro a probabilidade é maior durante a tarde.

A previsão aponta também para vento fraco a moderado do quadrante leste, tornando-se do quadrante sul a partir do final da manhã e soprando de noroeste no litoral oeste.

Está ainda prevista neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais da faixa costeira, pequena subida da temperatura mínima, em especial nas regiões do interior e subida da máxima, em especial no litoral oeste.

As temperaturas mínimas no continente vão variar hoje entre os 14 graus Celsius (em Braga, Porto, Leiria e Aveiro) e os 23 (em Portalegre) e as máximas entre os 27 (em Aveiro) e os 38 (em Évora, Beja e Castelo Branco).