Nove distritos do país vão estar em aviso vermelho, o mais grave, a partir de quinta-feira por causa do calor, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, o aviso laranja, que vai estar ativo a partir de quarta-feira de manhã, passa a vermelho na quinta-feira nos distritos de Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Santarém, Beja, Castelo Branco, Portalegre e Braga, por causa da persistência de valores elevados da temperatura máxima. O aviso vermelho ficará ativo a partir das 10:59 de quinta-feira nos distritos de Santarém, Beja, Castelo Branco e Portalegre e nos restantes distritos apenas entra em vigor às 23:59 de quinta-feira. Em todos os casos o aviso vermelho vigora até às 05:59 de sexta-feira. Além destes avisos, o IPMA emitiu aviso laranja a partir das 10:59 de quinta-feira para os distritos de Viseu, Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro e Coimbra, até às 05:59 de sexta-feira. Estes avisos surgem numa semana para a qual o IPMA já tinha previsto uma subida da temperatura máxima, que começou já na segunda-feira e que hoje leva os termómetros a subirem acima dos 30 graus em Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja, Faro e Santarém. Esta subida dos valores da temperatura, que ultrapassará os 40 graus sobretudo na região do Alentejo, deve-se, segundo o IPMA, a uma massa de ar quente e seco vinda do Norte de África.