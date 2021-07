Cinco pessoas foram transportadas para o Hospital de la Costa del Sol, entre as quais uma mulher que se encontra em estado grave, indicaram fontes municipais.

O acidente ocorreu pelas 15:15 locais (14:15 em Lisboa), segundo testemunhas citadas pela agência espanhola Efe, que descreveram que se viveram momentos de pânico quando a viatura irrompeu por uma zona de peões muito movimentada.

Várias ambulâncias deslocara-se para o local do incidente, além de efetivos das polícias local e nacional, bem como um camião dos bombeiros, e a zona teve de ser vedada à circulação.

A polícia deteve o condutor, um homem de 30 anos, nacionalidade espanhola e residente em Marbella, que conduzia um veículo branco, e agentes do Corpo Nacional de Polícia estão a tentar esclarecer as causas do sucedido.