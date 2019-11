Este novo balanço aumenta de cinco para nove o número de vítimas do mau tempo na Europa.

Algumas estradas mantiveram-se hoje encerradas na Riviera Francesa (Côte d’Azur), no sul de França, e os rios ainda estão a subir em Itália, após as inundações que ocorreram no fim de semana.

O Governo da região francesa de Var disse que quatro pessoas morreram, incluindo um casal de 70 anos, cujo carro ficou submerso pelas águas, na cidade de Grasse.

Na Grécia, os corpos de dois homens que se acredita serem turistas foram resgatados no domingo à noite e na manhã de segunda-feira perto do porto de Antirio, 250 quilómetros a oeste de Atenas após o barco em que estavam ter sido apanhado pelo mau tempo.

Outras duas mulheres morreram quando as tempestades atingiram as ilhas do Mar Egeu, noticiou a ERT TV.

No norte da Itália, uma mulher foi encontrada morta depois do rio Bomida ter transbordado e levado a viatura em que seguia. As equipas de socorro estão à procura de eventuais vítimas na sequência de um deslizamento de terras perto de Savona.