A tomada de posse do novo arcebispo de Évora, Francisco Senra Coelho, vai decorrer no domingo, numa cerimónia solene da Sé Catedral da cidade, a partir das 17:00.

Segundo a informação publicada na página de Internet da Arquidiocese de Évora, a entrada solene e a tomada de posse do novo arcebispo vão acontecer na Eucaristia marcada para domingo.

Na cerimónia, explicou a arquidiocese, Senra Coelho vai receber do núncio apostólico em Portugal, D. Rino Passigato, o pálio abençoado pelo papa Francisco, insígnia litúrgica de honra e jurisdição da Igreja Católica.

A tomada de posse do novo arcebispo, disse hoje à Lusa fonte da arquidiocese, deverá contar com a presença de vários outros representantes da Igreja, como o cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, e o cardeal António Marto, bispo de Leira-Fátima, além de autoridades civis e militares.

Francisco Senra Coelho, de 57 anos, que era bispo auxiliar de Braga, foi nomeado pelo Papa Francisco como arcebispo de Évora no passado dia 26 de junho, sucedendo a José Alves.

Antes de se tornar bispo auxiliar de Braga, em 2014, foi pároco de Nossa Senhora de Fátima e de São Manços, em Évora, e de Nossa Senhora da Consolação, em Arraiolos, além de ter sido o vigário da Vigaria de Évora e moderador da Zona Pastoral Centro/Sul da Arquidiocese de Évora.

Em declarações à Lusa, no dia da nomeação como arcebispo de Évora, Senra Coelho considerou as suas novas funções como um desafio e disse ser “trigo do Minho feito pão no Alentejo”, por ter origens em Barcelos e vivido 34 anos na cidade alentejana.

“Eu costumava dizer muitas vezes, e disse no dia da minha ordenação episcopal, a 29 de junho de 2014, na Sé Catedral de Évora, que sou trigo do Minho feito pão no Alentejo”, afirmou.

Apesar das origens em Barcelos, no distrito de Braga, Senra Coelho recordou que teve uma “estadia muito longa” no Alentejo, onde chegou com apenas 18 anos para estudar.

“Fiz os seis anos de filosofia e teologia no Instituto Superior de Teologia de Évora (ISTE) e acabei por ficar como pároco durante mais 28 anos. Somando os seis aos 28 dá 34 anos. Efetivamente, o meu coração se cruzou com o Alentejo”, destacou.

Por isso, o novo arcebispo frisou ter recebido com “alegria” a notícia da nomeação e considerou tratar-se de “uma atitude de confiança” da parte do Papa Francisco e, ao mesmo tempo, um desafio para si.

A nomeação de Francisco Senra Coelho surgiu mais de dois anos depois de o até então arcebispo de Évora José Alves ter apresentado a renúncia ao cargo ao Papa Francisco, ao atingir o limite de idade canónico, 75 anos.

José Alves, de 77 anos, esteve à frente da Arquidiocese de Évora desde fevereiro de 2008, depois de liderar a diocese de Portalegre - Castelo Branco durante quase quatro anos e desempenhado, durante quase 30, várias funções e cargos na diocese alentejana.