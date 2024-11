A maioria das vítimas mortais do mau tempo em Espanha é da região autónoma da Comunidade Valenciana, no leste, onde estão confirmados 215 mortos.

Na região de Castela La Mancha, numa zona vizinha da Comunidade Valenciana, morreram mais sete pessoas e há ainda uma vítima mortal do temporal da semana passada na Andaluzia, no sul do país.

Face ao balanço do dia anterior, há hoje o registo de uma nova vítima mortal, mais uma autópsia realizada, quatro novas identificações de pessoas falecidas e menos seis participações de desaparecimentos ativos.

Neste momento não existem corpos pendentes de identificação, noticiou a agência Europa Press.

Valência está de novo sob aviso por possibilidade de chuvas intensas nas próximas horas, com as autoridades a alertarem para o colapso das sarjetas e sistemas de saneamento devido às inundações de 29 de outubro.

Os serviços meteorológicos de Espanha emitiram um aviso laranja (o segundo mais grave) para várias regiões da Comunidade Valenciana a partir das 21:00 de hoje (20:00 em Lisboa), por causa de uma nova DANA, uma "depressão isolada em níveis altos" (conhecida como DINA em português).

A DANA é o fenómeno meteorológico que provocou chuvas torrenciais e inundações que em 29 de outubro causaram mais de 200 mortos e destruíram casas e infraestruturas na região de Valência.

Duas semanas após as inundações, continuam os trabalhos de limpeza das zonas afetadas e sucedem-se os alertas e recomendações às populações por temor a problemas de saúde pública.