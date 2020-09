A reação da consultora surge na sequência de notícias a dar conta de que a Deloitte Espanha foi o assessor financeiro do Novo Banco na venda da GNB Vida, e que levaram o Bloco de Esquerda a pedir a nulidade da auditoria.

No esclarecimento divulgado, a Deloitte afirma que “cumpre a lei” e que se obriga “às mais rigorosas regras legais, profissionais e deontológicas, bem como à verificação de independência e de conflito de interesses das entidades da rede Deloitte e dos seus profissionais para a execução deste tipo de trabalhos”.

Neste contexto, lê-se na nota, “previamente à realização de qualquer trabalho”, a Deloitte faz “uma análise para a sua aceitação, não tendo sido identificada qualquer situação que impedisse ou aconselhasse a não realização do trabalho”.

A consultora precisa ainda que “as partes interessadas foram informadas sobre a existência de trabalhos desenvolvidos no passado para o BES e Novo Banco”.

“Em particular, no caso de assessoria a transações, pela própria natureza aberta dos processos, o nosso envolvimento nos mesmos é de conhecimento público. Esta é prestada com o objetivo de maximizar a competitividade do processo e, consequentemente, o resultado para o vendedor, e garantir a todos os concorrentes ao processo de venda, acesso à informação disponível em condições de equidade”, é referido.

A Deloitte acrescenta que “em circunstância alguma” participou no processo de decisão, precisando que “nem o poderia ter feito por regras legais e deontológicas”.

A Lusa questionou o Ministério das Finanças sobre se foi informado sobre a existência dos referidos trabalhos desenvolvidos no passado para o BES e Novo Banco pela Deloitte mas ainda não obteve resposta.